Soccavo, un quartiere straziato dal dolore: muore a soli 15 anni il giovane Luca

Soccavo, un quartiere in lutto e straziato dal dolore per la morte di Luca, un ragazzino di appena 15 anni. Il giovane sarebbe morto a causa di un malore improvviso, forse un infarto intestinale, ma servirà l’autopsia per determinare le cause con certezza.

La notizia ha fatto subito il giro del quartiere, poiché il ragazzo era figlio di un noto commerciante di via Epomeo. Sarebbero stati proprio i genitori a trovare il figlio in casa già privo di vita. Il ragazzo, come lo descrivono gli amici ed i parenti, era uno studente brillante appassionato del gioco degli scacchi.

Il tamtam è partito subito sui social, dove sono stati diversi i messaggi accorati di condoglianze per la famiglia del giovane Luca. L’intero quartiere, sconvolto, si stringe al dolore dei genitori e dei familiari.