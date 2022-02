Spazzamento meccanizzato rifiuti Ottava circoscrizione: ecco le vie interessate dal 31 gennaio al 4 febbraio – GALLERY

Ecco la programmazione relativa ad alcune vie dell’Ottava Circoscrizione di Palermo che saranno servite, dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022 , dallo spazzamento meccanizzato con l’ausilio della Polizia Municipale e delle autogrù Amat.

Stanotte si interverrà , a chiusura della settimana, in via Don Orione. La suddetta via è stata oggetto già ieri di interventi relativi alla pulizia delle postazioni campane RD, ritiro ingombranti abbandonati su strada e di comunicazione sul campo del passaggio di stasera delle macchine spazzatrici. Viene chiesta agli automobilisti, residenti nella suddetta via, la massima collaborazione e di spostare l’auto come indicato dai cartelli di divieto di sosta (dalle ore 21 alle ore 3) al fine di evitare sanzioni, con l’obiettivo di contribuire ad avere la strada più pulita.

Settimana dal 31 gennaio al 4 febbraio 2022:

Lunedì 31.01.22: via Franz Liszt;

Martedì 01.02.22: via del Bersagliere e via dell’Artigliere;

Mercoledì 02.02.22: via Notarbartolo;

Giovedì 03.02.22: via Marchese Ugo;

Venerdì 04.02.22: via Terrasanta.