Pubblicato il 15 Marzo, 2024

Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento dopo oltre quarant’anni di carriera nel settore. L’annuncio ha gettato tutti nello sconforto.

Il suo sorriso rimarrà indelebile nella memoria di chi lo conosceva. Così come la sua generosità, la sua competenza e la sua gentilezza. La comunità televisiva e dell’informazione è in lutto per la perdita di Giuseppe, conosciuto da tutti come “Cicci” Sanna, deceduto all’età di 66 anni. Egli è stato un operatore di ripresa e regista che ha influenzato oltre 40 anni della storia televisiva della Sardegna, sia nel settore privato che in quello pubblico, collaborando con la Rai. Per i giornalisti che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui, era un punto di riferimento, offrendo non solo sicurezza sul lavoro ma anche preziosi consigli e incoraggiamenti ai colleghi più giovani. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo nel suo mondo, lasciando dietro di sé un grande dolore.

Rimpianto, nostalgia e molti ricordi. Amici e colleghi hanno manifestato vicinanza e solidarietà alla moglie Rita e ai figli Manuela e Alessando. In tantissimi sui social gli hanno rivolto messaggi affettuosi. Uno per tutti: “Ciao Cicci Sanna, grazie per la professionalità, le chiacchierate e i consigli utili e mai banali”.

I funerali sabato 16 marzo alle 15 nella parrocchia di San Giovanni Evangelista a Quartu, nel quartiere di Pitz’e Serra.

