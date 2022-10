Street Art: spostato al 20 ottobre alle 15 al Centro giovani l’incontro con i cittadini

Pubblicato il 5 Ottobre, 2022

L’incontro previsto per giovedì 20 ottobre alle 17 dedicato al progetto di promozione e diffusione della Street Art è stato spostato a giovedì 20 ottobre alle 15 nell’auditorium del Centro giovani.

La Regione Toscana ha assegnato risorse al Comune di Piombino per la valorizzazione del patrimonio urbano attraverso l’arte di strada. In collaborazione con il team creativo “Elektro Domestik Force”, il Centro giovani e i ragazzi coinvolti utilizzeranno la Street Art per valorizzare le tre pareti perimetrali della terrazza del Centro giovani. Un’importante occasione per i giovani di mettersi in gioco, di apprendere nuove tecniche espressive e mostrare i propri talenti attraverso la collaborazione e la socialità.