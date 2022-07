Pubblicato il 18 Luglio, 2022

Si è svolta la conferenza stampa di presentazione di “STREET WORKOUT PISTOIA”, evento in previsione di svolgimento ilprossimo 20 Luglio 2022 in Centro Storico a Pistoia.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Pistoia, è stata organizzata dall’ente di promozione sportiva MSP Toscana e come evidenziato alla presenza di fotografi e giornalisti dal Presidente Fabio Pientini, l’evento si rivolge a tutti gli appassionati di Fitness, ai centri sportivi del territorioe non solo: l’adesione è aperta ai gruppi ma anche in forma individuale, ovvero ogni persona interessatapuò partecipare in forma spontanea sottoscrivendo la quota di adesione.

“Aldilà di questo semplice aspetto, che ne è la premessa – sottolinea Pientini -abbiamo organizzato questa manifestazione itinerante con l’intento di incidere a livello di valorizzazione dell’attività ludicomotoria e non in ultimo per essere promotori in modo suggestivo del contesto urbano, visto che il percorso si svolgerà nelle vie più caratteristiche della città andando a toccare i maggiori monumenti e punti di interesse della città di Pistoia.

Sia il ritrovo che l’arrivo di tutti i partecipanti sarà in Piazza Papa Giovanni XXIII – Ospedale del Ceppo, con partenza prevista per le ore 20.00. Gli interessati possono contattare la referente di MSP TOSCANA Jasmine al numero 3494464870 oppure inviare una mail a toscana@mspitalia.it”