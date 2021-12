Da ieri, 6 dicembre, come tutti sappiamo, è entrato il vigore il Super Green Pass, lo strumento deciso dal Governo per stringere le maglie contro i non vaccinati e limitare la vita sociale, pubblica e lavorativa solo a chi lo è e, quindi, è in possesso di una certificazione valida. Questo ha portato ad una stretta sui controlli in tutto il Paese e, anche nel Salento, le forze dell’ordine hanno effettuato maggiori controlli su tutto il territorio per controllare la correttezza dell’utilizzo del Super Green Pass. Sono così scattate le prime multe e le prime chiusure ad alcune attività commerciali in provincia di Lecce, per il mancato rispetto delle regole vigenti. I numeri ufficiali arrivano dalla Prefettura di Lecce al margine dei verbali stilati da tutte le Forze dell’Ordine scese in campo. Le persone controllate lunedì in tutta la provincia sono state 510, delle quali 6 sono state sanzionate. Le attività ed esercizi controllate sono state 96: due i titolari multati, con chiusura provvisoria dei rispettivi locali.

Super green pass, ecco le dichiarazioni del Prefetto di Lecce

Il Prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio, commenta così i primi controlli a Lecce e Provincia, sull’applicazione del Super Green Pass. “Benché sia prematuro fare un bilancio, possiamo essere soddisfatti di questa prima giornata che, pur rivelando inevitabilmente situazioni di inadempienza, regolarmente sanzionate, ha evidenziato una generale attenzione da parte del cittadini e degli operatori economici coinvolti sul rispetto degli obblighi di certificazione verde base e super Green pass. Ringrazio le forze dell’Ordine per l’attività avviata che necessita di uno sforzo non indifferente e sono certa che le Polizie Locali sapranno sempre più farsi parte attiva nella programmazione del controlli nei rispettivi territori. In questa prima settimana ho ritenuto opportuno convocare per giovedì prossimo una riunione del Comitato Provinciale per Ordine e la Sicurezza Pubblica per una valutazione intermedia sul controlli in corso, anche se il confronto sulle misure organizzative con i vertici delle forze di polizia resta quotidiano e costante”.