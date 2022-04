Tacconi ricoverato per aneurisma, ecco le condizioni dell’ex calciatore

Pubblicato il 24 Aprile, 2022

Stefano Tacconi è in condizioni gravi ma stazionarie. L’ex giocatore della Juventus e della Nazionale italiana dopo il gravissimo malore accusato l’altra giorno resta grave ma in condizioni stabili. I medici, infatti, sono ottimisti sulle possibilità di una sua ripresa.

Il direttore della struttura di Neurochirurgia dell’ospedale di Alessandria afferma che: “Le condizioni di salute di Stefano Tacconi sono ancora importanti ma stazionarie e la stazionarietà in questo caso è un evento favorevole. Sarà possibile avere una idea più precisa sugli esiti solo nei prossimi giorni“.

“Stefano Tacconi – prosegue il direttore – è arrivato in ospedale nel primo pomeriggio di ieri (23 aprile) in seguito a un’emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma. Le sue condizioni sono apparse subito importanti e serie, abbiamo immediatamente fatto le indagini necessarie e, durante la notte, abbiamo eseguito un trattamento per evitare una seconda emorragia”.

Le parole di Massimiliano Allegri

«Faccio la cosa più importante di tutta la conferenza stampa – ha detto Massimiliano Allegri nell’incontro di oggi con i giornalisti – in bocca al lupo a Stefano Tacconi, speriamo di rivederlo presto”, queste sono state le parole pronunciate dall’ex calciatore e attuale allenatore della Juventus.