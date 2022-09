Tamberi dice “Sì” col rito della sabbia

Estate di sì per campioni ed ex campioni dello sport: dopo le nozze da celebrity di Federica Pellegrini con Matteo Giunta a Venezia nei giorni scorsi, oggi è stato il campione olimpico di salto in alto e medaglia d’oro agli europei Gianmarco Tamberi, 30 anni, anconetano, a dire “sì” alla sua fidanzata di sempre (stanno insieme da 13 anni) Chiara Bontempi.