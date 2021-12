Tamponamento fra più auto sulla Messina-Palermo: Stradale sul posto, traffico in tilt

Traffico rallentato sul’autostrada A20 Messina-Palermo per un incidente stradale avvenuto poco prima delle 7,30.

Per cause ancora in fase di accertamento, all’altezza della galleria Baglio, nelle vicinanze dello svincolo di Giostra, sulla carreggiata in direzione del capoluogo peloritano, più veicoli si sono scontrati provocando un forte rallentamento alla circolazione.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione Autostradale di Boccetta di Messina, che si sono stanno occupando dei rilievi e della ricostruzione della dinamica, e i sanitari del 118, che stanno prestando soccorso alle persone coinvolte.

Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa della Polizia Stradale, ancora l’intervento è in corso e non si sanno ancora le attuale condizioni di salute delle persone rimaste coinvolte, se sono ferite in modo grave o meno.

Immagine di repertorio