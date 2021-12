Taranto, droga a domicilio con corriere espresso: arrestato 26enne

Al termine dei controlli il ventiseienne di origini casertane ma residente a Taranto, è stato di dichiarato in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di droga.

Riceve hashish con un pacco: ventiseienne arrestato dalla Polizia di Stato. Nell’ambito di controlli della Sezione Antidroga della Squadra Mobile per individuare possibili piazze di spaccio l’attenzione degli agenti si è proiettata verso l’abitazione di una persona finita da tempo nel mirino con servizi di appostamento e che, proprio in quel frangente, stava ricevendo la consegna di un pacco attraverso il corriere espresso. In particolare, i poliziotti si sono insospettiti per l’agitazione e la premura che l’uomo ha dimostrato all’atto del ritiro del pacco.

Così, nel corso della perquisizione, hanno verificato che il pacco conteneva sette confezioni di cibo per animali ma anche sette panetti e di hashish (ognuna per ogni confezione) per un peso di più di un chilo. La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altri cinque grammi di sostanza stupefacente, che erano stati nascosti dietro un quadro, dell’ingresso dell’appartamento. Al termine dei controlli il ventiseienne di origini casertane ma residente a Taranto, è stato di dichiarato in arresto per detenzione finalizzata allo spaccio di droga.

