Taranto: ‘Hanno ucciso il 118’, l’allarme del presidente Balzanelli

Pubblicato il 22 Giugno, 2022

Atto di accusa nel corso dell’intervista della settimana su Antenna Sud

“Hanno ucciso il 118”: è il duro atto d’accusa pronunciato dal presidente della Società Italiana Sistema 118 Mario Balzanelli nel corso della trasmissione “L’intervista della settimana in onda su Antenna Sud e condotta dal direttore editoriale Pierangelo Putzolu. “Gli ultimi tre governi Conte I, Conte II e Draghi – dice Balzanelli – hanno stanziato 37 miliardi per la sanità senza destinare neppure una briciola al sistema 118: una situazione vergognosa. Siamo in trincea e oltre al danno riceviamo la beffa di avere medici che vanno via perché sottopagati e di subire aggressioni ai nostri operatori”.

Balzanelli chiede pertanto al mondo della politica nessuno escluso di procedere ad un potenziamento e a un rafforzamento del sistema 118 a livello nazionale. Un vero e proprio grido d’allarme.