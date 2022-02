Taranto, spaccio di hashish e cocaina in nota piazza: 38enne in arrestato

L’instancabile attività antidroga dei Falchi della Squadra Mobile di Taranto ha permesso volta di scoprire l’attività di spaccio, messa in di un pregiudicato tarantino di 38 anni, nel complesso edilizio “Beni Stabili”.

L’attività di monitoraggio durata alcuni giorni ha fornito le indicazioni per poter intervenire e bloccare definitivamente lo spacciatore. Il 38enne aspettava i suoi clienti davanti all’ingresso di uno dei tanti caseggiati e dopo un rapido scambio risaliva con rapidità al piano ammezzato del condominio per prelevare qualcosa, presumibilmente dosi di sostanza stupefacente, nascoste in un vano di contatori elettrici.

La difficile conformazione della zona ha complicato le operazioni dei poliziotti ma sono riusciti ugualmente a bloccare il 38enne, in possesso una dose di cocaina pronta per essere venduta.

Subito dopo è stato effettuato il controllo nel vano contatori elettrici dove l’uomo era stato visto ogni volta armeggiare recuperando 17 dosi di cocaina e tre stecche di hashish avvolte in carta argentata. Lo spacciatore è stato così accompagnato negli uffici della Questura al termine dei quali è stato arrestato e rimesso agli arresti domiciliari.