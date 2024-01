Telecamere delle Ztl accecate con la vernice rossa, episodi a Roma e Parma

Pubblicato il 15 Gennaio, 2024

I vandali delle strade colpiscono ancora: dopo le scorribande di Fleximan, che sta abbattendo autovelox in serie in diverse zone del Veneto, anche le telecamere delle Ztl sono state prese di mira a Parma e a Roma. Resta da capire se si tratta di atti di vandalismo o se dietro tutti questi gesti c’è una regia ben precisa, finalizzata ad impedire il riconoscimento delle auto in transito.

Telecamere vandalizzate a Parma e a Roma

Le telecamere delle Ztl di Parma, da viale Mariotti a piazzale Salvo D’Acquisto, sono state imbrattate con la vernice, risultando di fatto non più funzionanti e incapaci di riprendere le targhe delle auto. Sono partite le indagini per capire chi e perché ha messo fuori uso le telecamere: si teme che il gesto possa essere finalizzato a coprire episodi criminosi.

Un episodio con similitudini inquietanti si è verificato a Roma non molto tempo fa, lo scorso 22 dicembre, quando le telecamere collocate in uno dei nuovi varchi elettronici a presidio della Ztl Fascia Verde sono state imbrattate con una vernice rossa, usata anche per scrivere scritte ingiuriose.

Le telecamere della discordia, collocate in viale Palmiro Togliatti, aveva suscitato da subito molte proteste tra i cittadini. Intanto Roma Servizi per la Mobilità ha comunicato che “la telecamera è stata imbrattata con vernice rossa. La stessa poi usata per scrivere frasi ingiuriose”, facendo sapere che inizierà “a brevissimo un tentativo di riparazione”.

In ogni caso, riparazione o sostituzione, fanno sapere da Roma Servizi per la Mobilità che “si dovrà procedere alla sostituzione totale o parziale del dispositivo danneggiato con una spesa nell’ordine delle migliaia di euro: una cifra ingente visto che, è bene sottolinearlo, si tratta di soldi pubblici investiti e spesi per progetti a tutela dell’interesse collettivo dei cittadini e delle cittadine di Roma”.

