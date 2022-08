Tenta il suicidio a 17 anni, tagliandosi le vene. La salva un carabiniere salentino

Pubblicato il 28 Agosto, 2022

Un tentativo di suicidio a solo 17 anni, un episodio triste, ma che per fortuna ha avuto il suo lieto fine grazie all’intervento, tra gli altri, anche di un carabiniere salentino. L’episodio è avvenuto in Calabria, in una località situata sulla costa. L’intervento provvidenziale è stato quello della pattuglia Radiomobile della Sezione dei carabinieri di Cirò Marina in Calabria, di cui fa parte ed è intervenuto in questa importantissima operazione, anche Dario Tornese, 38enne di Carmiano, ma in servizio in Calabria. La triste storia ha visto protagonista una ragazza di 17 anni che si era chiusa in bagno dopo aver inviato un messaggio WhatsApp ad un amico contenente una foto che rappresentava il suo braccio pieno di sangue. La ragazza si era tagliata le vene.

Provvidenziale è stata la chiamata dell’amico ai carabinieri che sono subito intervenuti nella casa dove si stava consumando la tragedia. Il militare salentino, insieme ad un suo collega, dopo aver allertato la madre della giovane, che non si era accorta di nulla, hanno fatto irruzione nel bagno, sfondando la porta, ed hanno trovato la 17enne riversa a terra, priva di sensi. I militari, dopo aver allertato l’intervento dei sanitari del 118, hanno tamponato le ferite con degli asciugamani per fermare l’emorragia. L’intervento di Tornese e del collega ha evitato che il suicidio si completasse e hanno salvato la vita alla ragazza. L’ambulanza ha poi trasportato la giovane all’ospedale di Crotone dove ora si trova ricoverata, ma non è in pericolo di vita.