Terremoto: trovato il corpo di Angelo Zen, l’italiano disperso in Turchia

Pubblicato il 16 Febbraio, 2023

“Purtroppo è stato ritrovato senza vita il corpo di Angelo Zen. Abbiamo già provveduto ad informare la famiglia e attraverso la nostra Ambasciata in Turchia ad avviare le procedure di rientro della salma in Italia. Mi stringo al dolore dei suoi cari”.

Lo scrive il ministro degli esteri Antonio Tajani in un tweet.

L’imprenditore veneto era arrivato in Turchia poco prima del terremoto, il mattino seguente al violentissimo sisma, che ha colpito nel cuore della notte la Turchia, avrebbe dovuto incontrare un socio turco. Le ricerche sono andate avanti per giorni, oggi, quando le speranze erano ridotte quasi a zero, il triste annuncio del ministro degli esteri italiani.

Angelo Zen aveva 60 anni ed era nato nella provincia di Varese; da alcuni anni viveva a Martellago, in provincia di Venezia I primi a preoccuparsi per la sua sorte sono stati i figli dell’imprenditore, residenti nel Bassanese, che non riuscivano a mettersi in contatto con il 60enne dopo l’inizio del terremoto che ha devastato la penisola anatolica.

Zen era il titolare di una ditta che si occupa di manutenzione di macchine industriali per l’oreficeria, attiva soprattutto in Turchia, dove l’uomo si trovata in questi giorni proprio per motivi di lavoro.

Secondo le prime informazioni, Angelo Zen alloggiava in una camera del Sahra Hotel, nella città turca di Kahramanmaras, uno degli edifici distrutti dal sisma.