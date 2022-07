Tragedia a Reggio Calabria, morto lo storico giornalista RAI Amedeo Ricucci

Pubblicato il 11 Luglio, 2022

Tragedia a Reggio Calabria dove nella giornata odierna si è spento lo storico giornalista e inviato della RAI Amedeo Ricucci. Nativo di Cetraro,l’uomo soffriva di un male incurabile da tempo e in questi giorni si trovava a Reggio Calabria per seguire un’inchiesta sulla ‘ndrangheta. Questa mattina stava per uscire insieme ad un operatore quando nella hall dell’hotel si è accasciato al suolo. Inutile l’intervento dei soccorsi.

Ricucci aveva 63 anni e nel suo ampio curriculum viene ricordato il suo rapimento avvenuto nel 2013 in Siria insieme ad altri tre giornalisti italiani, rapimento che durò 11 giorni.

Il cordoglio della Rai

Ciao Amedeo, te ne sei andato mentre facevi quel lavoro che tanto amavi. Difficile qui trovare parole che non sembrino scontate, per esprimere il profondo dispiacere e la tristezza per la perdita di un compagno di strada straordinario. Appassionato nel suo essere giornalista, inviato speciale. Amava quello che faceva, raccontare la realta’ che andava a scovare negli angoli del mondo e nei momenti piu’ bui, come quelli della guerra. A rischio della propria stessa vita.