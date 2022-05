Pubblicato il 10 Maggio, 2022

Ieri sera l’ennesimo episodio legato al dramma della solitudine in pieno centro a Lecce, questa mattina ancora una tragedia in casa che apre tanti interrogativi su una vicenda ancora non del tutto chiara e limpida. Il tragico episodio è stato scoperto in un’abitazione di Corsano, nel Sud Salento. Un ragazzo di 29 anni è stato trovato morto nella propria abitazione, probabilmente a causa di un arresto cardiaco. A lanciare l’allarme sono stati i genitori del 29enne e, sul posto, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Corsano che, una volta giunti nell’appartamento, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sono affidate a loro, intanto, le indagini per fare chiarezza su quanto accaduto.

Tragedia in casa, aperta un’indagine

Ci sono ancora dei risvolti misteriosi, infatti, sull’ennesima tragedia in casa avvenuta nel Salento. Il povero ragazzo, infatti, aveva lasciato da pochi giorni la comunità a cui era affidato per cercare di disintossicarsi dalla dipendenza dalla droga. Era così stato affidato al Serd (servizio per le dipendenze dalla droga). Sulla sua morte è stata fin da subito aperta un’inchiesta da parte del pubblico ministero di turno della Procura di Lecce, Luigi Mastroianni. Le indagini chiariranno se sulla sua scomparsa possa esserci anche lo zampino della droga e se possa essere conseguenza del reato di spaccio di stupefacenti allo scopo, in tal caso, di individuare l’eventuale venditore della dose mortale.