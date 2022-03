Pubblicato il 5 Marzo, 2022

Dopo gli incidenti stradali degli ultimi giorni e settimane, arriva una vera e propria tragedia in Puglia dopo l’ennesimo sinistro sulle strade. A perdere la vita, purtroppo, sono stati due giovanissimi: un uomo di 29 anni ed una donna di 27. Il terribile schianto è avvenuto ieri sera nel tarantino, sulla strada statale 580 che da Laterza conduce a Ginosa. Protagoniste sfortunate dell’incidente sono tate due auto, una Mini Cooper e una Seat Ibiza che, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrate all’altezza di una sala di ricevimenti.

Tragedia in Puglia, ferito gravemente anche il conducente della seconda auto

Sul posto dell’ennesima tragedia in Puglia sono intervenuti i sanitari del 118 che, purtroppo, hanno provato a fare il possibile per salvare le due vite, ma non ce l’hanno fatta. Il 29enne, originario di Ginosa, e la 27enne di Laterza, viaggiavano entrambi a bordo della Mini Cooper e sono morti sul colpo. Anche il giovane alla guida dell’altra auto, la Seat Ibiza, originario di Laterza, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato, con codice rosso, all’Ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno interrotto la circolazione sulla statale per diverse ore per garantire la messa in sicurezza e la rimozione dei rottami dalla carreggiata, la Polizia Locale di Laterza e i carabinieri della locale stazione.