Tragedia in Sardegna: bimbo di 6 anni romano annega mentre gioca nella piscina

Pubblicato il 17 Luglio, 2022

Tragedia in un resort della Sardegna, dove un bambino romano di 6 anni è morto annegato nella piscina del Cala Luas, un resort a Cardedu sulla costa orientale dell’Ogliastra. Il dramma è avvenuto ieri, sabato 16 luglio verso18 quando un ospite della struttura ha notato in acqua il corpo di un bambino immobile e con il volto rivolto verso il fondo.

Immediati i soccorsi dei bagnini che sono intervenuti per primi, portando il bimbo fuori dall’acqua e praticando il massaggio cardiaco. Ma il bimbo, che si trovava in vacanza con la famiglia, non si è ripreso. Intanto era stato allertato un elicottero dell’Areus che è decollato da Olbia ed è arrivato con i rianimatori alle 18,50: dopo un’ora di tentativi di rianimare il piccolo, i sanitari, si sono dovuti arrendere e ne hanno dichiarato il decesso.

La tragedia è avvenuta mentre erano presenti sia i genitori sia la sorellina del bambino. Non si conoscono le cause di quanto successo e, secondo una primissima ricostruzione, il piccolo mentre giocava in piscina avrebbe inalato acqua che potrebbe avere provocato un laringospasmo e di conseguenza avrebbe perso i sensi. Non si esclude, però, anche l’ipotesi del malore. Nella foto d’apertura: Cala Luas, foto sito internet