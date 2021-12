Tragedia sfiorata a Capri, un enorme masso cade giù dal costone a pochi metri da un’auto

Un enorme masso, di circa 2 metri di circonferenza, si è staccato dalla parete rocciosa della provinciale Capri-Anacapri. Fortunatamente non si registrano danni o cose o persone, ma la tragedia è stata evitata davvero per miracolo.

Il conducente di una Panda infatti si è fermato a pochi metri dal luogo dove è caduto il masso. Qualche metro più avanti e sarebbe stata una tragedia.

Sono intervenuti i vigili nel fuoco, che stanno lavorando per capire esattamente da dove si è staccato il masso per mettere la zona in sicurezza. Presenti sul posto anche le forze dell’ordine e la polizia municipale.

Al momento la strada è chiusa per motivi di sicurezza. Prima di riaprirla, bisogna capire cosa ha originato la caduta del masso per evitare altre situazioni di pericolo.