Pubblicato il 10 Maggio, 2022

Dopo quella della 72enne trovata senza vita in casa, ancora una tragedia sfiorata in città. Un episodio che è avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi e che poteva costare molto caro, ma per fortuna i danni si registrano solo ad oggetti. Erano le prime luci del giorno di oggi, martedì 10 maggio, quando in Piazzetta Verdi nel centro di Lecce, un grosso ramo si è staccato da un albero di venti metri ed è precipitato su tre auto in sosta. Le vetture, una Mini Cooper D; una Mini Club Man ed una Land Rover Discovery, tutte fortunatamente senza persone a bordo, sono state pesantemente danneggiate dall’impatto con il ramo.

Tragedia sfiorata in città, intervento dei vigili del fuoco

La paura è stata tanta, ma come detto, per fortuna, nessun individuo ha dovuto fare i conti con la furia e l’imprevedibilità della natura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce che hanno provveduto alla rimozione ed al taglio dei rami pericolanti e alla messa in sicurezza della zona, per poi ripristinare viabilità e traffico. La portata della tragedia sfiorata in città sta proprio nella fatalità di quanto successo e nella fortuna che il rampo sia caduto in un orario in cui per strada non si trovava nessuno. Di certo, altrimenti, il bilancio sarebbe potuto essere drammatico.