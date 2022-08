Tragedia sfiorata in Liguria, famiglia salentina travolta da una frana in spiaggia

Pubblicato il 24 Agosto, 2022

Dopo quanto successo nella giornata di ieri su un’imbarcazione a largo di Leuca, ancora una tragedia sfiorata per una famiglia salentina che ha scelto di passare le vacanze in Liguria. Tre adulti e due bambini, infatti, nel tardo pomeriggio di ieri, sono stati sorpresi da una frana che li ha travolti mentre erano a cena sulla spiaggia libera di Albisola. Ed è proprio in questa località ligure che la famiglia, residente in provincia di Lecce, ha deciso di passare le ferie quest’estate. Dal versante roccioso che sovrasta il litorale ligure, tutto ad un tratto, si sono staccati dei massi e dei detriti che non hanno dato tempo alla famiglia di mettersi al riparo.

Tragedia sfiorata ad Albisola, spiaggia interdetta

Ed è proprio in quell’istante che i componenti della famiglia hanno temuto il peggio. Si può parlare soltanto di tragedia sfiorata ad Albisola Marina per il pronto intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della Croce Verde che hanno effettuato le medicazioni sul posto prima di accompagnare il nucleo familiare in ospedale. Per fortuna, nessuno di loro si trova in pericolo di vita. L’accesso alla spiaggia libera è stato interdetto per qualche ora, dopo il fattaccio, per mettere in sicurezza la parete rocciosa interessata dal crollo.