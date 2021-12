Tragedia sfiorata in viale Raffaello Sanzio, palo della luce si abbatte su un’auto

Traffico in tilt poco prima delle 14 oggi in viale Raffaello Sanzio, in prossimità di piazza Abramo Lincoln, a Catania per un palo della luce che si è abbattuto su una macchinetta di cilindrata 50 in transito.

Sul posto sono giunte due volanti della Polizia di Stato e la Polizia Municipale, che stanno gestendo la viabilità, rimasta bloccata a causa dell’accaduto.

Secondo quanto detto a noi dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania, che si stanno occupando della rimozione del palo da terra, quanto accaduto non ha provocato danni a persone e l’auto raggiunta avrebbe solo qualche piccolo danno, ma il traffico in viale Raffaello Sanzio, nel tratto tra via Vincenzo Giuffrida e piazza Abramo Lincoln, è al momento interdetto.