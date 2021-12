A poco più di una settimana dall’ultimo incidente mortale, ancora una tragedia sulle strade salentine. Si fa sempre più amaro il numero già terribile dei morti sulle nostre strade di questo terribile 2021. L’ultima vittima è un 55enne di Parabita che è deceduto sul colpo dopo un terribile incidente. Il sinistro è avvenuto in mattinata, poco prima delle 10, sulla statale 101 che collega Lecce a Gallipoli, all’altezza dello svincolo per Galatone. Il 55enne che ha perso la vita si chiama Giuseppe Leopizzi ed era un imprenditore edile. Era a bordo della sua Fiat Multipla quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato violentemente contro un camion.

Tragedia sulle strade salentine, tamponamento fatale

Sembra si sia trattato di un tamponamento talmente violento da diventare drammatico. L’auto si è letteralmente accartocciata su se stessa, tanto che l’uomo ne è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto dell’ennesima tragedia sulle strade salentine sono intervenuti, tra gli altri, i vigili del fuoco che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo. Il conducente del camion, intanto, ha capito la gravità di quanto accaduto, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. All’arrivo dei sanitari del 118, però purtroppo, non c’era già nulla da fare, in quanto il 55enne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Galatone e del nucleo operativo radiomobile di Gallipoli. Spetterà a loro ricostruire con esattezza l’accaduto e far partire le indagini. Stando all’ultima rivelazione Istat, purtroppo, la provincia di Lecce risultava seconda nella classifica degli incidenti mortali, già dopo i primi sette mesi dell’anno.