Tragedia in Trentino: madre 41enne e figlio di 4 anni trovati morti sotto un ponte

Pubblicato il 21 Maggio, 2023

La tragedia è avvenuta a Mostizzolo, in Val di Sole. Poco lontano dal luogo del ritrovamento c’era l’auto della donna.

Una madre di 41 anni e suo figlio di circa 4, sono morti dopo essere – molto probabilmente – precipitati dal ponte di Mostizzolo in Val di Sole in Trentino. Sulla dinamica della tragedia e soprattutto sulle cause stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cles. I corpi senza vita della madre e del figlio sono stati recuperati nelle acque del torrente Noce sotto il ponte.

L’allarme è stato lanciato intorno all’una di questa notte (21 maggio) dopo che alcuni automobilisti avevano notato un’autovettura ferma sul ponte. Nelle operazioni di ricerca sono stati impiegati vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, personale sanitario e un elicottero. Fonte Agi – foto di repertorio