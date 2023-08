Tragico incidente in moto. Muore una coppia, lui è salentino

Pubblicato il 22 Agosto, 2023

Dopo quelli che si sono registrati nelle ore e nei giorni precedenti, ancora un tragico incidente in questa rovente estate. Il sinistro questa volta non si è registrato sulle strade salentine, ma ha visto come vittima una coppia di centauri. Lui era salentino, originario di Zollino. Il drammatico evento si è verificato nella serata di domenica, esattamente lungo la statale del Brennero, in Trentino Alto Adige, all’altezza della località “La Mara”. A perdere la vita Herta Unterweger e Diego Caldarazzo. I due avevano rispettivamente di 58 e 57 anni. Sono ancora poco chiare e tutte da ricostruire e verificare le dinamiche del tragico incidente, ma secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, i due erano in sella ad una moto Kawasaki di grossa cilindrata, quando si sarebbero scontrati con un furgone guidato da un uomo polacco.

Tragico incidente nel Brennero, dinamica al vaglio degli inquirenti

La dinamica esatta del sinistro, come detto, è ancora al vaglio degli inquirenti. L’impatto sarebbe stato devastante e talmente violento da non lasciare scampo ai due. La coppia, infatti, sarebbe morta sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e della croce rossa che non hanno potuto far altro che constatare la morte dei due. Sul luogo del drammatico sinistro sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Bressanone che hanno effettuato i classici rilievi del caso utili a ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto. La coppia lascia una figlia di 29 anni.