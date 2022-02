Trapianto cellule staminali: Baricco operato

Ieri Alessandro Baricco è stato sottoposto al trapianto di cellule staminali.

Ha eseguito l’intervento il team del Centro trapianti cellule staminali di Oncologia dell’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo: là lo scrittore è ricoverato da qualche giorno. Il 25 gennaio il fondatore della Scuola Holden ha compiuto 64 anni. Le cellule staminali gli sono state donate dalla sorella Enrica. “Si sono messi in testa di guarirmi”, aveva dichiarato. L’intervento è tecnicamente riuscito. Nelle prossime tre settimane, sarà necessario verificare i risultati.

Campaner: “Preferisco non parlare. Siamo in attesa”

La compagna Gloria Campaner si è espressa in questo modo: “Preferisco non parlare. Siamo in attesa”. Lo stesso Baricco aveva annunciato sui canali social la diagnosi: leucemia mielomonocitica cronica. Ha preferito parlarne per primo. Era il 22 gennaio.

Queste le sue parole: “Ehm, c’è una notizia da dare e questa volta la devo proprio dare io, personalmente. Non è un granché, vi avverto. Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica. Ci sono rimasto male, ma nemmeno poi tanto, dai. Quando hai una malattia del genere la cosa migliore che puoi fare è sottoporti a un trapianto di cellule staminali del sangue, cosa che farò tra un paio di giorni”.

La sorella Enrica per lui è una “donna che ai miei occhi era già piuttosto speciale prima di questa avventura, figuriamoci adesso”, aveva dichiarato l’autore di Novecento e di Oceano mare. Migliaia di persone, sui social, hanno scritto ‘Forza Alessandro’.