TRENTINO – BR VOLLEYS : QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

21 Febbraio, 2024

E’ giornata di grandi match per le squadre italiane e questa volta è il turno di Trentino vs BR Volleys.

BR VOLLEYS ha chiuso il girone al terzo posto (classificandosi come miglior 3° tra tutti i gironi) in virtù di 3 vittorie, 3 sconfitte e 10 punti, sfidando rispettivamente: Piacenza, Halkbank e Benfica e agli ottavi di finali ha battuto sia all’andata che al ritorno il Tours, qualificandosi così per i quarti di finale.

TRENTINO ha chiuso il girone al primo posto, in virtù di 5 vittorie, 1 sconfitta e 16 punti, sfidando rispettivamente: Tours, Rzeszow e Ljubljana; qualificandosi così direttamente ai quarti di finale.

Sfida molto abbordabile per Trento, che non dovrebbe riscontrare particolari problemi contro la squadra tedesca del BR VOLLEYS.

QUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA TRENTINO – BR VOLLEYS?

21/02/24 ALLE ORE 19:30 TRENTINO – BR VOLLEYS

DOVE GUARDARE IL MATCH TRA TRENTINO – BR VOLLEYS?

IL MATCH VERRA’ TRASMESSO IN DIRETTA SU “DAZN” – LA PARTITA SARA’ VISIBILE GRATUITAMENTE, BASTERA’ SOLAMENTE ISCRIVERSI A DAZN.

