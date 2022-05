Una notte al pronto soccorso

Pubblicato il 31 Maggio, 2022

I pensionati Cisl di Piombino e della Val di Cornia vogliono segnalare un fatto increscioso accaduto ad un nostro associato. Il Pensionato ultraottantenne che risiede a Riotorto la sera di qualche giorno fa ha accompagnato in ambulanza sua moglie al pronto soccorso di Villa Marina dove è arrivata alle ore 20 anche se il referto parla di ammissione alle ore 21,07 e gli è stato assegnato il “percorso arancio” dopo le visite di rito e le successive analisi alla signora è stata diagnosticata una polmonite ed è stata dimessa, sempre secondo il referto, alle ora 04,21 della mattina successiva anche se in effetti è uscita dal pronto soccorso alle ore 05,45.

Tralasciando le discrepanze sugli orari quello che però colpisce negativamente,ascoltando il racconto del Pensionato, è che nonostante la buona volontà del personale infermieristico essendo presente però un solo medico e essendosi susseguiti molti accessi al P.S tra cui diversi codici rossi, logicamente i tempi di attesa si sono dilatati.

Noi non puntiamo il dito contro i lavoratori anzi esprimiamo loro tutta la nostra solidarietà per le condizioni in cui spesso sono costretti a operare a causa di tagli e ristrutturazioni volute dalla politica che nel nome della efficienza e del risparmio negli ultimi decenni sta smantellando sistematicamente la sanità nel nostro territorio.

I Pensionati che purtroppo sono tra i primi a subire queste decisioni si chiedono se prima poi qualcuno spiegherà ai contribuenti come mai strutture sanitarie private crescono e si espandono mentre quelle pubbliche riducono i servizi.

Sicuri che non avranno mai una risposta ai cittadini rimane solo leggere sui giornali delle promesse fatte dal presidente della Regione Toscana e dei frequenti cambi al vertice delle strutture “politico/sanitarie”

Piombino 31/05/2022

il Coordinatore RLS Fnp/Cisl Val di Cornia

Luciano Bisso