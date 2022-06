Gli Usa in ginocchio revocano l’obbligo del test anti Covid per viaggiare

Pubblicato il 10 Giugno, 2022

Gli Stati Uniti hanno deciso di revocare l’obbligo di test anti Covid per i viaggiatori aerei internazionali che entrano nel Paese. E’ l’effetto delle intense pressioni dei politici statunitensi e del settore imprenditoriale.

“A partire da domenica, i passeggeri aerei internazionali non dovranno più mostrare un test Covid negativo per entrare negli Stati Uniti”, ha confermato un funzionario della Casa Bianca.

Tuttavia, il funzionario ha affermato che i Centers for Disease Control and Prevention valuteranno la politica “basata sulla scienza e nel contesto delle varianti circolanti”, suggerendo che il requisito potrebbe essere ripristinato se il Paese dovesse vedere una significativa ripresa dei casi o una nuova rapida diffusione di una variante.

La mossa tanto attesa revoca una politica in vigore da gennaio 2021 e arriva dopo che l’agenzia sanitaria statunitense ad aprile ha tolto l’obbligo di utilizzare la mascherina per i viaggiatori.

Più di 40 sindaci in rappresentanza di città tra cui Miami, San Francisco, Houston e Atlanta hanno scritto all’amministrazione Biden all’inizio di questa settimana chiedendo loro di revocare il requisito, citando l’impatto negativo che stava avendo sulle imprese locali.

“Le città americane stanno ancora lottando per riconquistare visitatori internazionali dopo più di due anni di restrizioni legate alla pandemia”, ha scritto il gruppo di sindaci bipartisan, osservando che le visite internazionali erano ancora del 78% al di sotto dei livelli pre pandemia.

“I nostri elettori e le nostre aziende hanno sofferto molto per questo forte calo della spesa per i viaggi internazionali e non possono riprendersi completamente fino a quando questo settore vitale dell’economia statunitense non si riprenderà”, hanno affermato i sindaci, osservando che altri 40 paesi hanno revocato i loro requisiti di test prima della partenza.

Un appello simile a quello di membri del Congresso, tra cui una delegazione bipartisan del Congresso del Nevada e 30 senatori repubblicani.

Anche i dirigenti delle compagnie aeree avevano espresso la loro frustrazione per i requisiti di viaggio legati alla pandemia.

L’amministratore delegato di American Airlines, Robert Isom, ha dichiarato la scorsa settimana “Penso che siamo tutti frustrati. Siamo davvero frustrati”.

I sindacati delle imprese venerdì hanno accolto favorevolmente l’inversione. “La giornata di oggi segna un altro enorme passo avanti per la ripresa dei viaggi aerei in entrata e il ritorno dei viaggi internazionali negli Stati Uniti”, ha affermato il presidente della US Travel Association Roger Dow. Ha osservato che più della metà dei viaggiatori d’oltremare aveva citato il requisito dei test prima della partenza “come un deterrente importante per i viaggi in entrata negli Stati Uniti” in un recente sondaggio Morning Consult per il gruppo.

Una recente analisi del gruppo commerciale del settore dei viaggi ha rilevato che l’abolizione del requisito potrebbe portare 5,4 milioni di visitatori in più negli Stati Uniti e altri 9 miliardi di dollari di spese di viaggio per il resto del 2022. “La revoca di questo requisito consentirà all’industria di aprire la strada verso una più ampia ripresa economica e occupazionale degli Stati Uniti”, ha affermato Dow.