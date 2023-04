Vacanze 2023: Venezia si conferma tra le destinazioni di tendenza

Pubblicato il 21 Aprile, 2023

Dai dati raccolti in questi primi mesi del 2023 si evince chiaramente che l’Italia è tornata ad essere di nuovo la meta più amata dai turisti europei ed extraeuropei i quali sono sempre stati attratti dal suo patrimonio artistico-culturale, dai paesaggi e dal buon cibo. Naturalmente, non è un caso che anche il tasso di occupazione delle camere risulti essere più alto rispetto agli anni passati raggiungendo in questo modo i livelli pre-Covid.

Al di là del trend positivo che riguarda l’intero territorio nazionale, vi sono alcune destinazioni a cui i cittadini stranieri sono particolarmente affezionati: a tal riguardo non si può non citare il capoluogo veneto. Infatti, anche quest’anno Venezia, considerata la città più romantica d’Italia, continua ad essere quella più in apprezzata tra i viaggiatori internazionali.

Venezia: tappe da non perdere

Una volta arrivati nella Laguna Veneta, i turisti, non sapendo dove lasciare i bagagli sia prima del check-in che dopo il check-out, si rivolgono a portali specializzati i quali, avvalendosi di una rete di partner verificati, garantiscono location dislocate in tutta la città. A tal riguardo, per lasciare le valigie al sicuro a Venezia è possibile rivolgersi a Bounce, una piattaforma innovativa che garantisce un servizio attento e professionale.

Risolto il problema bagaglio, i turisti, avendo la possibilità di muoversi liberamente, possono iniziare il proprio itinerario partendo dalla bellissima Piazza San Marco che è, senza dubbio, la principale attrazione della città lagunare. All’ingresso della piazza, vicino al molo, sono posizionate due colonne in marmo e granito sormontate dalle statue dei santi veneziani, vale a dire San Todaro, che viene raffigurato mentre uccide un drago, e San Marco Evangelista che ha le sembianze di un leone alato.

Oltretutto, il viaggiatore può visitare il Palazzo Ducale e l’omonima Basilica insieme al Campanile. In merito a ciò, è bene specificare che la Basilica di San Marco, meglio nota con il nome di Cattedrale D’Oro per i suoi interni, si contraddistingue per lo stile bizantino. Infatti, sulla facciata centrale vi è la fedele riproduzione del gruppo scultoreo che ritrae quattro cavalli in lega bronzea appartenenti all’ippodromo di Costantinopoli in quanto quelli originali sono custoditi nel museo della Basilica. Il Campanile, invece, chiamato dai concittadini “El paron de casa”, è una torre campanaria alta circa 99 metri ed è famosa, soprattutto, per il tradizionale Volo dell’Angelo che inaugura l’apertura del Carnevale di Venezia.

Infine, il Palazzo Ducale è caratterizzato da un’architettura gotico-veneziana ed è un monumento che deve essere assolutamente visitato dagli amanti dell’arte e della storia. Da ultimo, e non per minore importanza, quando si soggiorna nella Laguna non si può non fare un giro sulla gondola che è un’esperienza unica e che consente al visitatore di vedere la città da una prospettiva diversa.

Gli eventi veneziani da non perdere

Ai turisti conviene organizzare la propria vacanza in concomitanza con determinati eventi, avendo così l’opportunità di non limitarsi a vedere la città, ma anche di assistere a spettacoli straordinari.

Tanto è vero che molti arrivano a Venezia per il Carnevale che termina a mezzanotte del martedì grasso con i fuochi d’artificio.

Peraltro, questi ultimi possono essere ammirati anche a luglio in occasione della Festa del Redentore, nata nel XVI secolo per festeggiare la fine di una pestilenza che provocò la morte di molte persone. Prima di concludere, un altro evento che vale la pena di non perdere è la Mostra internazionale d’arte cinematografica, tenutasi ogni anno tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, la quale ospita celebrità provenienti da tutte le parti del mondo e durante la quale, tra i diversi premi, viene conferito il celebre Leone d’Oro.