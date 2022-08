Vacanze estive. Puglia meta preferita dagli italiani

Pubblicato il 3 Agosto, 2022

Non solo il mare con la qualità più alta delle acque di balneazione, la Puglia si prende un altro primato e questo fa particolarmente piacere, oltre a dover far riflettere e pensare con maggior fiducia e lungimiranza al futuro. Il dato è netto, schiacciante ed inequivocabile: la Puglia è la destinazione preferita dagli italiani per queste vacanze estive 2022.

A confermarlo è certificarlo sono i dati dell’indagine condotta da Confcommercio, in collaborazione con Swg, secondo cui sono 27 milioni gli italiani che andranno in vacanza. Se il 12% andrà all’estero, per lo più in Europa, l’88% rimarrà in Italia, scegliendo, ad agosto e settembre, soprattutto il mare, seguito dalla città e dalla montagna. In questa prospettiva, la Puglia si conferma come meta più ambita, seguita da Emilia Romagna, Toscana e Sicilia.