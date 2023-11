VERO VOLLEY – CONEGLIANO : PARTITA IN DIRETTA

Pubblicato il 5 Novembre, 2023

Altra settimana che prevede big match molto belli che vale sicuramente la pena seguire in diretta grazie alla RAI.

Oggi pomeriggio è il turno di Vero Volley – Conegliano, due super team che si sono sfidati pochissimi giorni fa nella finale di Supercoppa, dove ad avere la meglio è stata la formazione di Conegliano con il punteggio di 3-1

La Vero Volley ha sicuramente grande voglia di riscatto, non vorrà sfigurare davanti al proprio pubblico di casa e cercherà in tutti i modi di ostacolare la corazzata di Haak & Co.

QUANDO SI GIOCA IL MATCH TRA VERO VOLLEY – CONEGLIANO?

05/11/23 ALLE ORE 16:00 VERO VOLLEY – CONEGLIANO

DOVE GUARDARE IL MATCH TRA VERO VOLLEY – CONEGLIANO?

IL MATCH VERRA’ TRASMESSO IN DIRETTA SU RAI SPORT

