Via Padova, rimangono intrappolati nell’ascensore: Vigili del Fuoco riescono finalmente a liberarli

Arrivano aggiornamenti riguardo all’intervento di questo pomeriggio dopo le 18 in via Padova a Catania. Secondo quanto riferito a noi dalla sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale del capoluogo etneo, si è trattato per l’esattezza di un intervento su un ascensore con persone dentro rimasto bloccato tra il primo il secondo piano di un condominio

L’intervento ha avuto inizio intorno alle 18,20 e si è concluso alle 19,14, data la complessità delle operazioni causata a sua volta probabilmente dalla datazione piuttosto antica dell’impianto.

Sempre secondo quanto riferito a noi dai pompieri, le persone che stavano dentro l’ascensore sono salve in tutto e per tutto e non hanno accusato alcun tipo di problema di salute.

Immagine di repertorio

