“Viaggio intorno al Presepe familiare”: contest fotografico sui presepi più artistici di Vittoria e Scoglitti

La Pro Loco Vittoria in collaborazione con la Confcommercio, il Corso Cavour, Cna Vittoria e la Confesercenti con il patrocinio del Comune di Vittoria organizza il Contest Fotografico intitolato “Viaggio intorno al Presepe familiare”.

Lo scopo di questo concorso è quello di raccogliere le immagini fotografiche più rappresentative e identificative della costruzione dei Presepi artistici realizzati nelle abitazioni di Vittoria e Scoglitti. Le foto devono essere spedite esclusivamente in formato digitale alla Pro Loco Vittoria all’indirizzo email proloco.vittoria@gmail.com, che selezionerà i file inviati che saranno giudicati dalla giuria: questa deciderà i primi 3 presepi vincitori. l termine per l’invio delle foto alla Pro Loco Vittoria è fissato per giorno 23 dicembre 2021.

La giuria del concorso è composta da cinque membri qualificati, il Presidente della Pro Loco Vittoria, un professore d’arte, un componente dell’Amministrazione comunale, un critico d’arte e un’artista locale. I risultati del Contest fotografico saranno pubblicati sui canali social (Facebook e Instagram) della Pro Loco Vittoria. I primi tre classificati verranno premiati con dei premi che saranno comunicati in seguito.

Regolamento e informazioni dettagliate sulla pagina Facebook della Pro Loco Vittoria www.facebook.com/proloco.vittoria.rg e la pagina Instagram proloco.vittoria