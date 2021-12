Vicaria: vende farmaci per strada, nei guai una 62enne

Ieri mattina, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via Pica all’angolo con corso Arnaldo Lucci hanno notato una donna seduta a terra che aveva esposto, sul manto stradale, numerose confezioni di farmaci di provenienza estera e, diverse persone che li stavano acquistando.

I poliziotti hanno controllato la donna, una 62enne ucraina con precedenti di polizia, e l’hanno denunciata per ricettazione e somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica.