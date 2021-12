VIDEO-Allerta gialla Piemonte: nevica dalle prime ore del mattino

E’ arrivata la prima neve in regione e sulle montagne del Piemonte è arrivato un anticipo di inverno. Fiocchi bianchi anche in Val Sangone, -in questo video- valle alpina della parte occidentale, dove le strade sono percorribili solo con attrezzatura invernale. La neve, portata dal fronte freddo che sta attraversando le Alpi, attualmente sta cadendo anche in pianura. In serata le precipitazioni si esauriranno progressivamente.