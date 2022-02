VIDEO e Foto: nascondeva 13 kg di droga in casa, arrestano operaio grossista di marijuana e hashish

Martedì scorso, alle ore 17, a Cercenasco in provincia di Torino, i carabinieri della Stazione di Cumiana hanno arrestato un uomo di 38 anni, operaio, per possesso di droga. A casa dell’uomo, i militari dell’Arma hanno trovato 13 kg di droga, tra marijuana e hashish, 1 bilancino precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente