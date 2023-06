VIDEO. Mirano, il Vescovo di Treviso in visita alla casa di riposo “Mariutto”

Pubblicato il 6 Giugno, 2023

6.6.2023 – Il vescovo di Treviso Mons. Michele Tomasi il 12 maggio 2023 ha fatto visita alla casa di riposo Mariutto di Mirano. ha incontrato famigliari, personale, volontari e gli ospiti del centro diurno. Ha visitato i reparti salutando e benedicendo tutti gli ospiti. Il Mariutto è accreditato e convenzionato con la Regione per 264 posti letto, suddivisi in quattro residenze assistenziali e 16 posti di centro diumo. Oltre 200 i lavoratori occupati, compresi i dipendenti delle ditte esterne.

UN DONO PER AIUTARE I PIU’ POVERI

Il Mariutto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da cinque componenti, quattro nominati dal sindaco di Mirano e un componente di diritto, secondo le volontà del fondatore, nella figura del parroco pro tempore della parrocchia di San Michele Arcangelo o una persona da lui delegata. “Mariutto, come comunemente viene chiamato, è una Istituzione pubblica nata dalla volontà del suo fondatore, il commendatore Luigi Mariutto, che nel suo testamento olografo ha previsto la donazione di tutti i suoi averi alla locale Congregazione di Carità affinché fosse istituito “un Istituto Autonomo che non dovrà mai fondersi con altri Istituti e dovrà portare in perpetuo il mio nome destinato al ricovero, mantenimento, cura e assistenza dei poveri pellagrosi appartenenti al Comune Amministrativo di Mirano Veneto”. «I motivi ispiratori che hanno guidato Luigi Mariutto», osserva il presidente Favaretto, «non sono di certo differenti da quelli che oggi il “Centro Servizi alla Persona Luigi Mariutto assume come obiettivi ovvero i benessere della persona anziana l’Ipab Luigi Mariutto costituisce un bene pubblico e in quanto tale appartiene alla cittadinanza del territorio a cui i suoi servizi sono rivolti».