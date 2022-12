Villagrazia di Carini, maxi rissa al Mob, esplosi colpi di pistola

Pubblicato il 24 Dicembre, 2022

Sono stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco in una discoteca a Villagrazia di Carini, da come riporta il “Giornale di Sicilia” dopo una maxi rissa alla discoteca Mob disco di Villagrazia di Carini, che si trova lungo la strada statale 113, in provincia di Palermo qualcuno dei partecipanti alla rissa avrebbe sparato alcuni colpi di pistola in aria. Fortunatamente con ci sono feriti d’arma da fuoco, il locale è stato sequestrato. I carabinieri stanno indagando sul caso cercando di ascoltare il più testimoni possibili.