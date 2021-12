Violenza di genere a Saviano, schiaffi e percosse alla moglie ed alla figlia

A Saviano i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per maltrattamenti e lesioni un 51enne del posto.

I militari, allertati dal 112, sono intervenuti presso l’abitazione dove l’uomo abitava con la moglie di 52 anni e la loro figlia 23enne. I carabinieri, dopo aver constatato che l’uomo avesse minacciato e picchiato entrambe le donne, lo hanno bloccato.

Le vittime hanno raccontato di essere state costrette a rifugiarsi presso dei vicini per fuggire alla furia dell’uomo. Innumerevoli gli episodi avvenuti in passato e che le due donne non avevano mai avuto il coraggio di denunciare.

Oggi l’ultimo episodio di violenza. L’arrestato è stato tradotto al carcere in attesa di giudizio mentre madre e figlia hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 6 e 1 giorno.