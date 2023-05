Violenza domestica: legò al guinzaglio il figlio 17enne della compagna. Uomo a giudizio

Pubblicato il 13 Maggio, 2023

Dopo gli episodi di violenza domestica delle settimane e dei mesi scorsi, un altro inquietante caso arriva dal Veneto. Un uomo, infatti, avrebbe legato al guinzaglio il figlio adolescente della compagna per impedirgli di difendere la madre che subiva aggressioni e minacce, dallo stesso uomo, ripetutamente. Violenze che si sarebbero accentuate nel periodo del lockdown. Gli episodi di violenza domestica, secondo quanto riferito dai quotidiani locali, si sarebbero verificati a Venezia durante il periodo delle restrizioni per il Covid, sia nella prima che nella seconda fase più calda della pandemia. La donna, la compagna dell’uomo finito a processo, in realtà, ne avrebbe denunciati anche degli altri, tra cui alcuni di violenza sessuale, poi però ritrattati.

Violenza domestica in Veneto, i fatti

L’uomo era stato così rinviato a giudizio, ma poi era stato assolto dall’accusa più grave e condannato a otto mesi per le minacce alla sorella e alla madre di lei. In seguito, nel febbraio 2021, l’uomo avrebbe legato il guinzaglio del cane attorno al torace del figlio della compagna, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni, per trattenerlo ed impedirgli di difendere la madre. Tra gli altri fatti denunciati, inoltre, uno racconta di come l’uomo si sarebbe fatto consegnare il bancomat, poi avrebbe colpito la donna alla testa e sulla schiena con il telefono, avrebbe impugnato un coltello e minacciato anche la sorella della compagna. Ora, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento, lesioni, minacce e violenza domestica privata, un uomo di 52 anni, A.T., residente a Verona, è stato rinviato a giudizio dal Gip del Tribunale. Il processo avrà inizio il 9 giugno.