Virtus Bologna: gara difficile con la Cedevita Olimpija Ljubljana

7DAYS EuroCup. 6a giornata. La Virtus Segafredo Bologna scende sul parquet, domani, mercoledì 8 dicembre, alle 20, all’ARENA STOZICE (Ljubljana). Gara difficile con la Cedevita Olimpija Ljubljana.

Le parole di coach bianconero Sergio Scariolo alla vigilia della sfida: “Affronteremo una squadra ricca di talento, con tanti giocatori di grande esperienza sia a livello internazionale che a livello NBA. Hanno tanti modi per segnare in attacco, in particolare sono una squadra che tira bene da tre punti. Il nostro processo di crescita difensiva, per diventare una grande squadra da questo punto di vista, passerà dunque da questa prova importante. Siamo in forte emergenza ma allo stesso tempo dobbiamo capire come superare questo momento, continuare a giocare insieme ed in maniera tosta. Sarà una gara difficile e allo stesso tempo importante per il nostro cammino in EuroCup”.