VIS SEZZE – ARCE 1932: 3-1

Vis Sezze (4-3-3): Caruso, Franchin, Di Trapano, Valente, Marchetti, Giannone, Compagno (49’ st Frateloreto), Dell’Aguzzo (38’ st M. Mollo), Onorato, Palluzzi (17’ st Consoli), Loria. A disp.: Califano, Cecconi, Diaco, Hajdari, D. Mollo, Rieti. All.: F. Catanzani

Arce 1932 (4-4-2): Liberatori, Moriconi, Escudero, Turmalaj (33’ st Pace), Marini, Gallo, Pintori, Mancini (1’ st Martiniello), Basilico (31’ st Felea), Norcia (41’ st Sanna), Testa (1’ st Pompili). A disp.: Ferrazzoli, Sciucco, Jacob, Caruso. All.: F. Ferrazzoli.

Marcatori: 29’ pt Giannone [rig.] (VS), 37’ pt, 2’st Pintori (A), 27’ st Loria (VS)

Arbitro: Iudicone di Formia (Ceci e Perruzza di Frosinone).

Ammoniti: 14’ pt Caruso (VS), 17’ pt Turmalaj (A), 40’ pt Testa (A), 30’ st Basilico (A). Espulsi: 26’ st Escudero [somma cartellini gialli] e Catanzani per proteste. Recupero: 1’ pt, 6’ st.