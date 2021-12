Vittoria: auto in fiamme vicino al Mercato dei Fiori

Intorno alle ore 20 un’auto è stata avvolta dalle fiamme a Vittoria ed esattamente in via Neghelli angolo via Adua, nei pressi del Mercato dei Fiori.

La macchina, una Ford, per causa in corso di accertamento, ha preso fuoco proprio di fronte ad un rifornimento di benzina. Tanta tensione e preoccupazione durante le fasi concitate dell’intervento dei Vigili del Fuoco di Vittoria, ma fortunatamente non si registra nessun ferito.

Foto di Franco Assenza