Vittoria: era uscita di casa lasciando anche la porta aperta, ritrovata anziana in stato confusionale in via Garibaldi

Stamattina alle prime luci dell’alba, le autopattuglie di Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza LA SICUREZZA di Vittoria, sono intervenute a seguito di una segnalazione d’allarme dell’abitazione di una anziana signora, che vive da sola in casa, nel centro storico di Vittoria.

Arrivate sul posto, le Guardie Giurate hanno trovato la porta d’ingresso spalancata, senza segni di effrazione.

Dopo aver chiamato a gran voce la proprietaria e non avendo ottenuto risposte, sono entrati per controllare attentamente tutta l’abitazione. Il letto era disfatto, ma della signora nessuna traccia.

Immediatamente allertata la Stazione Carabinieri di Vittoria, radiomobile e militari hanno iniziato una ricerca approfondita, avvisando anche conoscenti e badante.

Pochi minuti dopo le Guardie Giurate hanno notato qualche traversa più avanti, nella vicina Via Garibaldi, all’altezza di un Bar, un capannello di persone e un’ambulanza. Avvicinatisi hanno riconosciuto l’anziana signora, che era molto provata ed in evidente stato confusionale. La signora è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, che provvidenzialmente alcune persone in precedenza avevano allertato, intuendo lo stato dell’anziana signora.