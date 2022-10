Vittoria storica di Tenerini centrodestra in provincia di Livorno

Pubblicato il 1 Ottobre, 2022

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato.

Dalla politica delle parole a quella del fare

Dopo circa 80 anni, per la prima volta, la provincia di Livorno si rinnova nella volontà di farsi rappresentare nelle Istituzioni più alte.

Una vittoria storica del centrodestra che segna il passaggio dal vecchio al nuovo, dalla politica delle parole e dell’apparire dei vecchi burocrati di partito a quella del fare, delle competenze professionali, imprenditoriali e gestionali.

Il mio primo obiettivo è quello di creare un tavolo di lavoro permanente con i primi cittadini dei nostri Comuni, per avere un confronto continuo sulle esigenze e pianificare lo sviluppo del territorio. Da Cecina a Livorno, da Piombino all’ Isola d’Elba, nessuno escluso.

Entro il 15 ottobre avrò incontrato tutti i sindaci della nostra provincia, con un unico scopo:

costruire un percorso comune per lo sviluppo del territorio.

Ieri ho fatto il primo incontro con il Sindaco di Cecina, al quale ho spiegato questa mia idea e si è subito dimostrato disponibile a partecipare al mio progetto.

Ho apprezzato l’atteggiamento aperto e positivo del sindaco rispetto alla mia volontà, per il resto mi sono astenuta da giudizi di merito sull’operato dell’amministrazione, in quanto il mio lavoro dai banchi dell’opposizione in questi anni di consiglio comunale parla per me.

Ritengo indispensabile pianificare sin da subito il rinnovamento strutturale di cui abbiamo bisogno, per dare nuova energia e nuova spinta all’economia, oltre alla tutela delle esigenze sociali dei cittadini. Proposte concrete su turismo, infrastrutture, commercio, sociale, sicurezza, parole chiave che dobbiamo quotidianamente portare avanti.

Voglio, pertanto, istituire un’Agenda periodica di incontri con i rappresentati delle comunità locali, affinché diventi uno strumento utile e necessario per avere coscienza delle esigenze che arrivano dalla nostra costa e dalle rappresentanze territoriali.

Ieri è stata una grande emozione partecipare al Consiglio Comunale come neo eletta alla camera dei deputati. Il mio impegno per la mia Cecina continuerà con la responsabilità e il rispetto di sempre.

On.le Chiara Tenerini

Camera dei Deputati della Repubblica Italiana