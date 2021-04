Tribunali dei minori: Angelosante (Lega) replica a Testa (Fd’I)

Tribunali dei minori. “Il gruppo parlamentare (Lega) è alle prese con la calendarizzazione del progetto di legge a tutela dei presidi giudiziari di Sulmona, Lanciano, Vasto e Avezzano, in quanto la loro definitiva soppressione significherebbe disagi ulteriori e gravosi per la popolazione residente che, per vedere tutelati i propri diritti, dovrebbe affrontare viaggi per le sedi centrali di Chieti e L’Aquila. La Lega è da sempre in prima linea per la salvaguardia dei tribunali minori, battaglia che ho sposato prima da sindaco e poi da consigliere regionale“. Lo dichiara Simone Angelosante (Lega), consigliere regionale e primo firmatario della legge a tutela dei tribunali dei minori approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, che aggiunge: “Ringrazio il collega Guerino Testa, ma al gruppo consiliare Lega Salvini Premier non è sfuggita la scadenza delle proroghe, 22 settembre 2021 e stiamo lavorando di concerto con gli esponenti nazionali. Fare opposizione è molto semplice, mentre la Lega è impegnata in un Governo d’unità nazionale per salvaguardare il bene del Paese, stiamo attuando quel famoso ‘cambio di passo’ e, di certo, siamo ben consapevoli delle priorità da rispettare”, conclude Angelosante. Guerino Testa, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, con il responsabile regionale del dipartimento Giustizia dello stesso partito, Luigi Comini, aveva dichiarato: “Il Governo ha il dovere di intervenire in merito alla imminente soppressione dei tribunali e delle procure di Avezzano, Sulmona, Lanciano e Vasto. Chiediamo, quindi, un intervento urgente affinché si provveda alla abrogazione delle norme del governo Monti oppure alla approvazione della proposta di legge formulata dall’attuale Consiglio regionale d’Abruzzo, già inoltrata al Parlamento”.