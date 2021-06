Lombardia: Covid, tasso positività sotto 1%

Su 34.447 tamponi effettuati, sono 291 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di martedì 8 giugno. Tasso di positività ancora in calo: 0,8% rispetto all’1.1%). In diminuzione i ricoveri in terapia intensiva, 22 (145 totali), crescono quelli negli altri reparti, +18 (817). Si registrano 11 morti per un totale di 33.686 decessi dall’inizio della pandemia. PROVINCE: 67 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano (19 a Milano città), 19 a Varese, 32 a Monza e Brianza, 28 a Brescia, 21 a Como, 20 a Bergamo, 18 a Lecco, 16 a Pavia, 6 a Mantova, 4 a Cremona, 3 a Lodi e 1 a Sondrio.