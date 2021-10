Un inquietante femminicidio in Piemonte si è consumato nella notte. Un omicidio brutale e senza pietà che ha visto come vittima una 44enne salentina, originaria di Galatina, dove vivono i genitori, ma residente in Piemonte con la figlia 18enne ormai da tempo, che ha avuto come unica colpa quella di respingere le avances di un uomo. Si chiamava Carmen De Giorgi la povera vittima del femminicidio in Piemonte, precisamente a Luserna San Giovanni, in provincia di Torino, che è andato in scena durante la scorsa notte. Nelle ultime ore è stato arrestato anche l’omicida, Hounaifi Mehdi, 34enne di origini marocchine, ma regolare sul territorio italiano che è stato ritenuto colpevole di aver ucciso la donna e aver ferito le due amiche con cui Carmen era uscita ieri sera. L’uomo, prima di essere arrestato, aveva, come detto, ferito con delle coltellate le amiche della vittima.

Femminicidio in Piemonte, la dinamica dei fatti

L’episodio è avvenuto nella notte, quando intorno all’1.30 le tre amiche sono state raggiunte dall’uomo in un bar. Quest’ultimo, prima si è intrattenuto a parlare con le tre donne, ma poi ha cominciato ad avanzare delle richieste alla 44enne salentina. Richieste che Carmen ha prontamente rifiutato, ma questo diniego le è costato la vita. Secondo una ricostruzione dei fatti la 44enne di origine salentina, ad un certo punto, si sarebbe alzata per guadagnare l’uscita del bar e tornare a casa, forse infastidita dalle avances, ma il 34enne di tutta risposta l’ha colpita alle spalle, più volte, con un coltello e l’ha uccisa sotto gli occhi terrorizzati delle amiche. Si sarebbe consumato così il femminicidio in Piemonte, con il 34enne che, non contento, avrebbe colpito anche le due amiche di Carmen. I carabinieri, nel frattempo, chiamati dal titolare del bar, sono intervenuti sul luogo del delitto ed hanno bloccato e poi arrestato l’uomo che, nel frattempo, stava cercando di liberarsi dell’arma del delitto.